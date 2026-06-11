FT: производитель не может сказать, когда союзники США получат ракеты для Patriot
Киев • УНН
Lockheed Martin нарастит выпуск ракет PAC-3, но не гарантирует сроки поставок. Приоритетность заказов для союзников определяет Пентагон.
Lockheed Martin не может дать союзникам США никакой уверенности относительно того, когда они получат критически важные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на планы утроить мощности, предупредил вице-президент Брайан Данн, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Брайан Данн, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракет и управления огнем, заявил, что крупнейший в мире производитель оружия по объему доходов настойчиво работает над увеличением производства критически важных ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне кризиса поставок, обострившегося войной с Ираном.
Но в своем выступлении перед журналистами на Берлинском авиасалоне ILA он направил тревожный сигнал американским союзникам, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые эксплуатируют систему противовоздушной обороны Patriot.
Хотя он сказал, что дополнительные мощности «очевидно позволят удовлетворить потребности многих пользователей в более короткие сроки», он добавил: «Мы не контролируем, каким будет распределение этих ракет. Мы не можем никому сказать, где вы будете в этом [списке приоритетов]».
«Очевидно, что сейчас от Министерства обороны США звучит много риторики... о том, как они собираются переупорядочить, реорганизовать, кто первым получит ракеты. Мы ничего из этого не контролируем», — отметил он.
Компания Lockheed Martin согласилась расширить производство ракет PAC-3 с текущих 650 в год до 2000 к 2033 году согласно соглашению с Пентагоном на 4,7 миллиарда долларов, заключенному в начале этого года.
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