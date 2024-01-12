FT: Брюссель готов к уступкам Орбану для помощи Украине

Европейская комиссия готова пойти на уступки по некоторым требованиям Венгрии, чтобы обеспечить пакет поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро, со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Брюссель работает над поиском решения по венгерской блокаде с тех пор, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи ЕС в декабре. Издание отмечает, что этот вопрос становится еще более актуальным, учитывая, что тупиковая ситуация в Конгрессе США означает, что поддержка Вашингтоном Киева также неопределенная, тогда как россия наращивает свои воздушные атаки на украинские города.

"Чтобы убедить Орбана отказаться от своего вето, (Евро)комиссия готова предоставить премьер-министру Венгрии возможность в 2025 году остановить соглашение о финансировании на полпути", - сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников, информированных по этому вопросу.

Согласно потенциальной уступке, как отмечается, ЕС будет предусматривать пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году, когда будет оценивать, нуждается ли Украина все еще в деньгах и выполнила ли требования для получения помощи ЕС. Это дало бы Орбану возможность наложить вето на ее продолжение, отмечает издание.

Еврокомиссия, как сообщается, также открыта для ежегодных проверок помощи и введения пункта об "аварийном торможении", согласно которому любая страна может вынести вопрос серьезных беспокойств по выплатам Украине на обсуждение на саммите лидеров ЕС. Однако, это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование, пишет издание.

На вопрос, будет ли этого достаточно для того, чтобы Орбан снял свое вето, чиновник ответил: "Все еще не уверен, но я говорю, скорее всего, да".

Венгры "настроены на переговоры", сообщил источник, информированный о ходе обсуждений. В декабре Брюссель разблокировал финансирование ЕС для Венгрии в 10 миллиардов евро, которое ранее было заморожено из-за опасений по поводу верховенства закона, через несколько недель после того, как была утверждена отдельная выплата стране в 900 миллионов евро.

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Идея пункта о пересмотре была впервые предложена Венгрией в октябре, но другие лидеры ЕС не поддержали такой шаг, поскольку он не дал бы Украине уверенности в ее финансовой поддержке, отмечает издание.

"Но пойти на эти уступки, чтобы разблокировать бюджетное финансирование ЕС для Украины, как и раньше, считается лучшим, чем альтернативные механизмы, которые потребуют создания сложных структур в обход Венгрии", - говорится в материале.

Как отмечается, "Киев настаивает на том, чтобы средства ЕС поступили в Украину самое позднее в марте, чтобы избежать необходимости прибегать к печатанию денег для финансирования расходов. "В какой-то момент в марте ситуация станет жесткой", - сказал представитель украинского правительства.

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