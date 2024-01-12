FT: Брюссель готовий до поступок Орбану для допомоги Україні

Європейська комісія готова піти на поступки щодо деяких вимог Угорщини, щоб забезпечити пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, з посиланням на високопосадовців повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Як повідомляється, Брюссель працює над пошуком рішення щодо угорської блокади з того часу, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги ЄС у грудні. Видання зазначає, що це питання стає ще актуальнішим, враховуючи, що ситуація глухого кута в Конгресі США означає, що підтримка Вашингтоном Києва також невизначена, тоді як росія нарощує свої повітряні атаки на українські міста.

"Щоб переконати Орбана відмовитися від свого вето, (Євро)комісія готова надати прем'єр-міністру Угорщини можливість у 2025 році зупинити угоду про фінансування на півдорозі", - повідомляє Financial Times з посиланням на трьох чиновників, поінформованих з цього питання.

Відповідно до потенційної поступки, як зазначається, ЄС передбачатиме перегляд чотирирічного пакету підтримки наступного року, коли оцінюватиме, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дало б Орбану можливість накласти вето на її продовження, зауважує видання.

Єврокомісія, як повідомляється, також відкрита для щорічних перевірок допомоги та запровадження пункту про "аварійне гальмування", згідно з яким будь-яка країна може винести питання серйозних занепокоєнь щодо виплат Україні на обговорення на саміті лідерів ЄС. Однак, це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування, пише видання.

На запитання, чи буде цього достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето, високопосадовець відповів: "Усе ще не впевнений, але я кажу, швидше за все, так".

Угорці "налаштовані на переговори", повідомило джерело, поінформоване про перебіг обговорень. У грудні Брюссель розблокував фінансування ЄС для Угорщини у 10 мільярдів євро, яке раніше було заморожено через побоювання з приводу верховенства закону, через кілька тижнів після того, як було затверджено окрему виплату країні у 900 мільйонів євро.

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Ідею пункту про перегляд було вперше запропоновано Угорщиною у жовтні, але інші лідери ЄС не підтримали такий крок, оскільки він не дав би Україні впевненості у її фінансовій підтримці, зазначає видання.

"Але піти на ці поступки, щоб розблокувати бюджетне фінансування ЄС для України, як і раніше, вважається кращим, ніж альтернативні механізми, які вимагатимуть створення складних структур в обхід Угорщини", - ідеться у матеріалі.

Як зазначається, "Київ наполягає на тому, щоб кошти ЄС надійшли до України найпізніше у березні, щоб уникнути необхідності вдаватися до друкування грошей для фінансування витрат. "Якогось моменту в березні ситуація стане жорсткою", - сказав представник українського уряду.

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