фсб заявила о задержании гражданина Украины по подозрению в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Федеральная служба безопасности россии заявила о задержании гражданина Украины, который проживает в курске. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, в доме задержанного якобы нашли "спецсредства, которые передала украинская разведка, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне".
Как отметили, фсб подозревает мужчину в причастности к сбору информации о российских офицерах в курске. Возбуждено дело о шпионаже.
Напомним
Ранее федеральная служба безопасности посея заявила о "раскрытии" убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной – подозревают украинские спецслужбы, в частности “гражданку Украины Наталию Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в россию вместе с 12-летней дочерью и якобы находится в составе “Азова”. фсб опубликовала военное удостоверение, которое якобы принадлежит женщине.
Позже стало известно, что женщина не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.