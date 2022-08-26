Детали

По данным росСМИ, в доме задержанного якобы нашли "спецсредства, которые передала украинская разведка, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне".

Как отметили, фсб подозревает мужчину в причастности к сбору информации о российских офицерах в курске. Возбуждено дело о шпионаже.

Напомним

Ранее федеральная служба безопасности посея заявила о "раскрытии" убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной – подозревают украинские спецслужбы, в частности “гражданку Украины Наталию Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в россию вместе с 12-летней дочерью и якобы находится в составе “Азова”. фсб опубликовала военное удостоверение, которое якобы принадлежит женщине.

Позже стало известно, что женщина не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.