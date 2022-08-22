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Украли документ и наскоро слепили фейк: "Азов" опроверг информацию о своей причастности к убийству дугиной

Киев • УНН

 • 197504 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала фсб рф в своем отчете по поводу расследования убийства дочери идеолога "русского мира" александра дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению. Об этом во время брифинга сообщил освобожденный из российского плена защитник “Азовстали” Владислав Жаворонок с позывным "Википедия", передает корреспондент УНН.

Украли документ и наскоро слепили фейк: "Азов" опроверг информацию о своей причастности к убийству дугиной

Цитата

“Наша форма одежды – Multicam. Поэтому все наши документы были с фотографией, на которой бойцы были оформлены в Multicam. Теперь вы можете проверить эту новость. Эта женщина находится в парадной форме Национальной гвардии. И это написано у нее в служебном удостоверении, что это боец ​​Национальной гвардии воинской части 3057. К этой части относится отдельный отряд специального назначения “Азов”. Но не все, кто служат в воинской части 3057, являются бойцами “Азова”. И эта женщина не является бойцом “Азова”. Если очень внимательно присмотреться к тому, что написано карандашом на ее удостоверении, там видно, что это удостоверение менялось по причине того, что она заключила брак. То есть это старое удостоверение этой женщины, которое где-то лежало в архиве на территории воинской части 3057 в городе Мариуполь. То есть противник нашел те документы и сейчас выдает их как “визитку Яроша”. Это очень несерьезно. Это на скорую руку слепленный фейк, который просто разбивается о факты”, – объяснил “азовец”.

Дополнение

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы. В центре СтратКома ВСУ отметили, что такие обвинения бездоказательные и являются частью информационной войны.

российский диктатор владимир путин заявил, что убийство журналистки дарьи дугиной является подлым и жестоким преступлением.

Что предшествовало

В субботу, 20 августа, в результате взрыва заминированного автомобиля погибла дарья дугина – дочь известного идеолога "русского мира" александра дугина.

По информации росСМИ, нападавшая прибыла в россию 23 июля 2022 года вместе с малолетней дочерью. В субботу они посетили фестиваль, где дугина была почетным гостем.

"После дистанционного подрыва взрывчатки, заложенной в Toyota Land Cruiser Prado дугиной, пара проехала через псковскую область в Эстонию", – сообщает ТАСС.

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