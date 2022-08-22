путін назвав загибель доньки ідеолога "русского міра" дугіна "підлим і жорстоким злочином"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін відреагував на загибель доньки ідеолога «русского міра» олександра дугіна. За його словами, вбивство журналістки дар’ї дугіної є підлим та жорстоким злочином. Про це повідомляє пресслужба кремля, інформує УНН.
Цитата
«Прийміть щирі співчуття і слова підтримки у зв'язку з найтяжчою, непоправною втратою. Підлий, жорстокий злочин обірвав життя дар'ї дугіної - світлої, талановитої людини з справжнім російським серцем - добрим, люблячим, чуйним і відкритим. Журналіст, науковець, філософ, військовий кореспондент, вона чесно служила людям, Батьківщині, справою доводила, що означає бути патріотом росії», - ідеться на сайті.
Доповнення
21 серпня дочка публіциста та одного з ідеологів "русского мира" загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою, що знаходився в автомобілі.
Федеральна служба безпеки рф заявила про розкриття вбивства дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної. Як повідомляє російська служба BBC, у цьому фсб підозрює українські спецслужби. На таку версію вже відреагував Центр СтратКому, заявивши, що такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.