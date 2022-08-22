путин назвал гибель дочери идеолога "русского мира" дугина "подлым и жестоким преступлением"

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«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь дарьи дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, чутким и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, родине, делом доказывала, что значит быть патриотом россии», – говорится на сайте.

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21 августа дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" погибла во время детонации самодельного взрывного устройства, находившегося в автомобиле.

Федеральная служба безопасности рф заявила о раскрытии убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной. Как сообщает российская служба BBC, в этом фсб подозревает украинские спецслужбы. На такую ​​версию уже отреагировал Центр Страткома, заявив, что такие обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны.