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фсб за добу знайшла "винних" у смерті Дугіної - називає українку. Центр СтратКому каже, це інформаційна війна

Київ • УНН

 • 271398 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Федеральна служба безпеки рф заявила про розкриття вбивства дочки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної. Як повідомляє російська служба BBC, у цьому фсб підозрює українські спецслужби. На таку версію вже відреагував Центр СтратКому, заявивши, що такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни, передає УНН.

фсб за добу знайшла "винних" у смерті Дугіної - називає українку. Центр СтратКому каже, це інформаційна війна

Деталі

Зазначається, що підозрюваною у вбивстві фсб називає "громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження, яка 23 липня приїхала до росії разом із 12-річною дочкою".

"Вони нібито орендували квартиру в будинку в Москві, де жила Дугіна, а в день її загибелі приїхали на фестиваль "Традиція"", - пише видання з посиланням на версію російської спецслужби.

За версією фсб, Наталія Вовк, яка нібито стежила за Дугіною на автомобілі Mini Cooper, на якому тричі змінювали номери, "здійснила керований вибух її машини, а потім разом з дочкою поїхала через Псков до Естонії".

При цьому жодних доказів озвученої версії російське відомство не оприлюднило.

Реакція української сторони

Центр стратегічних комунікацій при МКІП вже відреагував на таку інформацію.

Цитата

"Україна не має жодного стосунку до вбивства доньки ідеолога «русского мира» олександра дугіна, але це не завадило фсб звинуватити у підриві її автомобіля саме українку Наталю Вовк. Такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни. Зокрема завдяки ним кремль пробує збільшити градус ненависті пересічних росіян до українців. Особливо на фоні невдач у окупованому Криму. Уже не вперше росія намагається переключити увагу від своїх злочинів в Україні гучними інфоприводами", - заявили у Центрі СтратКому.

У відомстві наголосили, що "варто не забувати, що справжній тероризм – обстріли мирних жителів, вбивства військовополонених, ядерний шантаж та напад російських агентів на військовий завод в Албанії".

"Саме тому росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму", - підкреслили у Центрі СтратКому.

Контекст

Увечері 20 серпня дочка публіциста і одного з ідеологів "російського світу" олександра дугіна загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою, який знаходився в автомобілі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до підриву авто ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна, внаслідок чого загинула його дочка Дар'я.

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