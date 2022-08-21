Украина не причастна к подрыву авто российского пропагандиста дугина – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украина не причастна к подрыву авто идеолога "русского мира" александра дугина, в результате чего погибла его дочь дарья. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.
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"Подчеркиваю, что Украина не имеет к этому (к подрыву авто – ред.) отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является рф, и тем более не террористическое государство", – отметил Подоляк.
Напомним
20 августа в россии подорвали автомобиль российского пропагандиста Александра Дугина. В результате погибла его дочь дарья.