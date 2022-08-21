Украина не причастна к подрыву авто российского пропагандиста дугина – ОП

Цитата

"Подчеркиваю, что Украина не имеет к этому (к подрыву авто – ред.) отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является рф, и тем более не террористическое государство", – отметил Подоляк.

Напомним

20 августа в россии подорвали автомобиль российского пропагандиста Александра Дугина. В результате погибла его дочь дарья.