Україна не причетна до підриву авто російського пропагандиста дугіна – ОП

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"Підкреслюю, що Україна не має до цього (до підриву авто – ред.) відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є рф, і тим більше не терористична держава", – зазначив Подоляк.

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20 серпня в росії підірвали автомобіль російського пропагандиста олександра дугіна. Внаслідок цього загинула його донька дар'я.