Україна не причетна до підриву авто російського пропагандиста дугіна – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна не причетна до підриву авто ідеолога "русского мира" олександра дугіна, внаслідок чого загинула його донька дар'я. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує УНН.
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"Підкреслюю, що Україна не має до цього (до підриву авто – ред.) відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є рф, і тим більше не терористична держава", – зазначив Подоляк.
Нагадаємо
20 серпня в росії підірвали автомобіль російського пропагандиста олександра дугіна. Внаслідок цього загинула його донька дар'я.