фсб за сутки нашла "виновных" в смерти Дугиной - называет украинку. Центр СтратКома говорит, это информационная война

Детали

Отмечается, что подозреваемой в убийстве фсб называет "гражданку Украины Наталию Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в рф вместе с 12-летней дочерью".

"Они якобы арендовали квартиру в доме в Москве, где жила Дугина, а в день ее гибели приехали на фестиваль "Традиция", – пишет издание со ссылкой на версию российской спецслужбы.

По версии фсб, Наталья Вовк, якобы следившая за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номера, "совершила управляемый взрыв ее машины, а затем вместе с дочерью уехала через Псков в Эстонию".

При этом никаких доказательств озвученной версии российское ведомство не обнародовало.

Реакция украинской стороны

Центр стратегических коммуникаций при МКИП уже отреагировал на такую ​​информацию.

Цитата

"Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, но это не помешало фсб обвинить в подрыве ее автомобиля именно украинку Наталью Вовк. Такие обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны. В частности, благодаря им кремль пытается увеличить градус ненависти рядовых россиян к украинцам. Особенно на фоне неудач в оккупированном Крыму. Уже не впервые россия пытается переключить внимание от своих преступлений в Украине громкими инфоповодами", - заявили в Центре СтратКома.

В ведомстве подчеркнули, что "следует не забывать, что настоящий терроризм – обстреливать мирных жителей, убийства военнопленных, ядерный шантаж и нападение российских агентов на военный завод в Албании".

"Именно поэтому россию необходимо признать государством-спонсором терроризма", - подчеркнули в Центре СтратКома.

Контекст

Вечером 20 августа дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина погибла во время детонации самодельного взрывного устройства, которое находилось в автомобиле.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к подрыву авто идеолога "русского мира" Александра Дугина, в результате чего погибла его дочь Дарья.