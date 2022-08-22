Вкрали документ та нашвидкуруч зліпили фейк: "Азов" спростував інформацію про свою причетність до вбивства дугіної

Цитата

“Наша форма одягу – Multicam. І тому всі наші документи були з фотографією, на якій бійці були оформлені у Multicam. Ви можете зараз перевірити цю новину. Ця жінка у парадній формі Національної гвардії. І це написано у неї у службовому посвідченні, що це боєць Національної гвардії військової частини 3057. До цієї частини відноситься окремий загін спеціального призначення “Азов”. Але не всі, хто служать у військовій частині 3057, є бійцями “Азову”. І ця жінка не є бійцем “Азову”. Якщо дуже уважно придивитися до того, що написано олівцем на її посвідченні, там видно, що це посвідчення змінювалося внаслідок того, що вона уклала шлюб. Тобто це старе посвідчення цієї жінки, яке десь лежало в архіві на території військової частини 3057 у місті Маріуполь. Тобто противник знайшов ті документи і зараз видає їх як “візитку Яроша”. Це дуже несерйозно. Це на швидку руку зліплений фейк, який просто розбивається об факти”, – пояснив “азовець”.

Доповнення

Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві доньки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У центрі СтратКому зСУ зазначили, що такі звинувачення бездоказові та є частиною інформаційної війни.



російський диктатор володимир путін заявив, що вбивство журналістки дар’ї дугіної є підлим та жорстоким злочином.

Що передувало

У суботу, 20 серпня, внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинула дар'я дугіна – донька відомого ідеолога "русского мира" олександра дугіна.

За інформацією росЗМІ, нападниця прибула до росії 23 липня 2022 року разом із малолітньою дочкою. У суботу вони відвідали підмосковний фестиваль, де дугіна була почесним гостем.

"Після дистанційного підриву вибухівки, закладеної в Toyota Land Cruiser Prado дугіної, пара проїхала через псковську область до Естонії", – повідомляє ТАСС.