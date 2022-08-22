Вкрали документ та нашвидкуруч зліпили фейк: "Азов" спростував інформацію про свою причетність до вбивства дугіної

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61519 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69372 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81414 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86848 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97394 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150575 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70860 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151055 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109769 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69426 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
46%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20519 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22108 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23398 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12413 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13325 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61520 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150575 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174688 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151055 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96341 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98955 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43525 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46912 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61514 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Вкрали документ та нашвидкуруч зліпили фейк: "Азов" спростував інформацію про свою причетність до вбивства дугіної

Київ • УНН

 • 197504 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікувала фсб рф у своєму звіті щодо розслідування вбивства доньки ідеолога “русского мира” олександра дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" та ніколи не належала до цього підрозділу. Про це під час брифінгу повідомив звільнений з російського полону захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія", передає кореспондент УНН.

Вкрали документ та нашвидкуруч зліпили фейк: "Азов" спростував інформацію про свою причетність до вбивства дугіної

Цитата

“Наша форма одягу – Multicam. І тому всі наші документи були з фотографією, на якій бійці були оформлені у Multicam. Ви можете зараз перевірити цю новину. Ця жінка у парадній формі Національної гвардії. І це написано у неї у службовому посвідченні, що це боєць Національної гвардії військової частини 3057. До цієї частини відноситься окремий загін спеціального призначення “Азов”. Але не всі, хто служать у військовій частині 3057, є бійцями “Азову”. І ця жінка не є бійцем “Азову”. Якщо дуже уважно придивитися до того, що написано олівцем на її посвідченні, там видно, що це посвідчення змінювалося внаслідок того, що вона уклала шлюб. Тобто це старе посвідчення цієї жінки, яке десь лежало в архіві на території військової частини 3057 у місті Маріуполь. Тобто противник знайшов ті документи і зараз видає їх як “візитку Яроша”. Це дуже несерйозно. Це на швидку руку зліплений фейк, який просто розбивається об факти”, – пояснив “азовець”.

Доповнення

Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві доньки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У центрі СтратКому зСУ зазначили, що такі звинувачення бездоказові та є частиною інформаційної війни.

російський диктатор володимир путін заявив, що вбивство журналістки дар’ї дугіної є підлим та жорстоким злочином.

Що передувало

У суботу, 20 серпня, внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинула дар'я дугіна – донька відомого ідеолога "русского мира" олександра дугіна.

За інформацією росЗМІ, нападниця прибула до росії 23 липня 2022 року разом із малолітньою дочкою. У суботу вони відвідали підмосковний фестиваль, де дугіна була почесним гостем.

"Після дистанційного підриву вибухівки, закладеної в Toyota Land Cruiser Prado дугіної, пара проїхала через псковську область до Естонії", – повідомляє ТАСС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29