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фсб заявила про затримання громадянина України за підозрою у шпигунстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Федеральна служба безпеки росії заявила про затримання громадянина України, який проживає у курську. Його підозрюють у шпигунстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

фсб заявила про затримання громадянина України за підозрою у шпигунстві

Деталі

За даними росЗМІ, у будинку затриманого нібито знайшли "спецзасоби, які передала українська розвідка, літературу зі снайперської підготовки та партизанської війни".

Як зазначили, фсб підозрює чоловіка у причетності до збору інформації про російських офіцерів у курську. Порушено справу про шпигунство.

Нагадаємо

Раніше федеральна служба безпеки посії заявила про "розкриття" вбивства доньки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної –підозрюють українські спецслужби, зокрема “громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження, яка 23 липня приїхала до росії разом із 12-річною дочкою і нібито перебуває у складі “Азову”. фсб опублікувала військове посвідчення, яке начебто належить жінці.

Згодом стало відомо, що жінка не має жодного стосунку до полку "Азов" і ніколи не належала до цього підрозділу.

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