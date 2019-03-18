ФСБ запретила детям из Крыма и ОРДЛО выступать на конкурсе песни в Украине

"Мы в Краматорске проводили конкурс (детский конкурс "Яркие дети Украины" - ред.) для луганских, донецких и крымских детей. К сожалению, ФСБ России запретила нашим крымским детям и их родителям приезжать на конкурсе. С шестнадцати детей приехало только четверо - те, кто живут на неоккупированной территории Украины", - отметила нардеп.

По ее словам, на этом конкурсе дети-представители крымскотатарского народа пели украинские песни, что стало "триумфом победы государственного языка".

Напомним, на протяжении 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.

Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на этой неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.



