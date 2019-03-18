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ФСБ заборонила дітям з Криму і ОРДЛО виступати на конкурсі пісні в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Федеральна служба безпеки Росії заборонила дітям і їхнім батькам з Криму і окупованої частини Донбасу приїжджати в Україну на конкурс української пісні. Про це заявила представник президента України в парламенті Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

ФСБ заборонила дітям з Криму і ОРДЛО виступати на конкурсі пісні в Україні

“Ми в Краматорську проводили конкурс (дитячий конкурс „Яскраві діти України“ — ред.) для луганських, донецьких і кримських дітей. На жаль, ФСБ Росії заборонила нашим кримським дітям та їхнім батькам приїжджати на конкурсі. Із шістнадцяти дітей приїхало тільки четверо — ті, хто живуть на неокупованій території України”, — зазначила нардеп.

За її словами, на цьому конкурсі діти-представники кримськотатарського народу співали українські пісні, що стало “тріумфом перемоги державної мови”.

Нагадаємо, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до мовного закону.

Закон про мову у Верховній Раді слід розглядати на цьому тижні без перерви протягом двох діб — починаючи з ранку вівторка і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.

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