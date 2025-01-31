Фронт приближается к Мирнограду: полицейские призывают жителей эвакуироваться
Киев • УНН
Российские войска приблизились к Мирнограду на расстояние 2 км, превращая город в руины. В городе остается 3 тысячи жителей без коммуникаций, полиция помогает с эвакуацией.
Оккупанты уже находятся в двух километрах до Мирнограда в Донецкой области. Правоохранители призывают жителей города эвакуироваться, ведь войска рф превращают город в выжженную пустыню. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.
Враг - в двух километрах от Мирнограда: полицейские призывают жителей эвакуироваться. Войска рф приблизились к городу почти вплотную и превращают его в выжженную пустыню. Микрорайоны на окраинах разбиты вдребезги. Россияне уничтожили предприятия, разрушили авиабомбами больницу. Электричества, питьевой воды, газа нет
Отмечается, что в Мирнограде до сих пор проживает около 3 тыс. человек. Правоохранители доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду. Подкармливают и брошенных животных.
Напомним
Краматорск в Донецкой области сегодня утром снова подвергся атаке российских войск.