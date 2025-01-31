Фронт приближается к Мирнограду: полицейские призывают жителей эвакуироваться

ukenru
Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
12:45 • 40461 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
10:37 • 76236 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
09:18 • 100241 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 117846 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 131363 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 131414 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 132764 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 121954 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 114337 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 111800 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Первые признаки холодов уже в Украине: прогноз погоды на сегодня

Первые признаки холодов уже в Украине: прогноз погоды на сегодня

31 января, 05:32 • 100699 просмотра
150 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий

150 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий

31 января, 06:24 • 91854 просмотра
Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

09:13 • 60467 просмотра
НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

10:15 • 39902 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

10:20 • 87234 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 123326 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 139465 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 248384 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 249608 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 238590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

14:22 • 7862 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

10:20 • 87234 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 114417 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 115195 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 133586 просмотра
Актуальное
Фронт приближается к Мирнограду: полицейские призывают жителей эвакуироваться

Фронт приближается к Мирнограду: полицейские призывают жителей эвакуироваться

Киев  •  УНН

 • 12074 просмотра

Read in English

Российские войска приблизились к Мирнограду на расстояние 2 км, превращая город в руины. В городе остается 3 тысячи жителей без коммуникаций, полиция помогает с эвакуацией.

Оккупанты уже находятся в двух километрах до Мирнограда в Донецкой области. Правоохранители призывают жителей города эвакуироваться, ведь войска рф превращают город в выжженную пустыню. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.

Враг - в двух километрах от Мирнограда: полицейские призывают жителей эвакуироваться. Войска рф приблизились к городу почти вплотную и превращают его в выжженную пустыню. Микрорайоны на окраинах разбиты вдребезги. Россияне уничтожили предприятия, разрушили авиабомбами больницу. Электричества, питьевой воды, газа нет 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мирнограде до сих пор проживает около 3 тыс. человек. Правоохранители доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду. Подкармливают и брошенных животных.

Напомним

Краматорск в Донецкой области сегодня утром снова подвергся атаке российских войск.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы