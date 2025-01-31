Фронт наближається до Мирнограда: поліцейські закликають жителів евакуюватись

Окупанти вже перебувають за два кілометри до Мирнограда на Донеччині. Правоохоронці закликають мешканців міста евакуюватися, адже війська рф перетворюють місто на випалену пустелю. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.

Ворог - за два кілометри від Мирнограда: поліцейські закликають жителів евакуюватись. Війська рф наблизились до міста майже впритул і перетворюють його на випалену пустелю. Мікрорайони на околицях розбиті вщент. Росіяни знищили підприємства, зруйнували авіабомбами лікарню. Електрики, питної води, газу немає - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Мирнограді досі проживає близько 3 тис. людей. Правоохоронці доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду. Підгодовують і покинутих тварин.

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