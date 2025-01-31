Фронт наближається до Мирнограда: поліцейські закликають жителів евакуюватись
Київ • УНН
Російські війська наблизились до Мирнограда на відстань 2 км, перетворюючи місто на руїни. У місті залишається 3 тисячі мешканців без комунікацій, поліція допомагає з евакуацією.
Окупанти вже перебувають за два кілометри до Мирнограда на Донеччині. Правоохоронці закликають мешканців міста евакуюватися, адже війська рф перетворюють місто на випалену пустелю. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.
Ворог - за два кілометри від Мирнограда: поліцейські закликають жителів евакуюватись. Війська рф наблизились до міста майже впритул і перетворюють його на випалену пустелю. Мікрорайони на околицях розбиті вщент. Росіяни знищили підприємства, зруйнували авіабомбами лікарню. Електрики, питної води, газу немає
Зазначається, що у Мирнограді досі проживає близько 3 тис. людей. Правоохоронці доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду. Підгодовують і покинутих тварин.
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