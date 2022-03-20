Фронт практически замер: у оккупантов не хватает сил для перелома ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Фронт практически замер, сейчас ведут тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов. Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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"Чем характеризуется ситуация. Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон, нашей и российской, не хватает сил для реального перелома ситуации на том или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы, и наносят друг по другу удары, но мы наносим эти удары лучше", - сказал Арестович.
Детали
По его словам, практически нет ракетных ударов по городам.
"Практически бездействует российская авиация. И воздушные силы даже опубликовали отчет согласно которому они уничтожили всего три вертолета за сутки, а им бы хотелось больше и я их понимаю", - добавил Арестович.
Дополнение
Российские оккупанты понесли значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей вс рф.