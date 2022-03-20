Фронт практично завмер: в окупантів бракує сил для перелому ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Фронт практично завмер, наразі ведуть тактичні дії, оскільки в обох сторін бракує сил для перелому ситуації, проте українські військові діють краще окупантів. Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
Цитата
"Чим характеризується ситуація. Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін, нашої й російської, не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви, й наносять один по одному удари, але ми завдаємо ці удари краще", - сказав Арестович.
Деталі
За його словами, практично немає ракетних ударів по містам.
«Практично не діє російська авіація. І повітряні сили навіть опублікували звіт згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм би хотілося більше і я їх розумію», - додав Арестович.
Доповнення
Російські окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф.