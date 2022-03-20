Фронт практично завмер: в окупантів бракує сил для перелому ситуації

Цитата

"Чим характеризується ситуація. Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін, нашої й російської, не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви, й наносять один по одному удари, але ми завдаємо ці удари краще", - сказав Арестович.

Деталі

За його словами, практично немає ракетних ударів по містам.

«Практично не діє російська авіація. І повітряні сили навіть опублікували звіт згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм би хотілося більше і я їх розумію», - додав Арестович.

Доповнення

Російські окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф.



