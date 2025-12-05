$42.180.02
Фронт 5 декабря: 180 боев за сутки – наибольшая активность врага на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 180 боестолкновениях за сутки 5 декабря, с наибольшей активностью на Покровском и Константиновском направлениях. Оккупанты совершили 48 авиаударов, применили 4808 дронов-камикадзе и 4114 обстрелов.

Фронт 5 декабря: 180 боев за сутки – наибольшая активность врага на Покровском и Константиновском направлениях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил в вечернем обращении, что за сутки на фронте произошло 180 боестолкновений. Украинские защитники решительно сдерживают попытки российских оккупантов продвинуться, нанося им ощутимые огневые удары. Об этом пишет УНН.

Подробности

В течение дня российские войска совершили 48 авиационных ударов, сбросили 123 управляемые авиационные бомбы, применили 4808 дронов-камикадзе и провели 4114 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Основные направления обострения

Самым горячим участком фронта остается Покровское направление, где оккупанты 48 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Покровск и других. По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 106 оккупантов (из них 58 – безвозвратно), а также уничтожен 31 БпЛА и автомобильная техника врага.

Константиновское направление: Россияне 25 раз шли в наступление вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и других сел.

Лиманское направление: Агрессор совершил 19 атак, пытаясь продвинуться возле Новодяного, Новоегоровки и Заречного. В трех локациях бои продолжаются.

Александровское направление: Враг 14 раз штурмовал позиции в районах Александрограда, Сосновки и Привольного.

Южно-Слобожанское направление: Противник пять раз штурмовал позиции в районах Волчанска, Прилипки и в сторону Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

Купянское направление: Украинские защитники остановили пять атак агрессора возле Степной Новоселовки и Песчаного.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины также отбили штурм оккупантов, несмотря на интенсивные обстрелы и авиаудары врага.

