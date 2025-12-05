$42.180.02
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 12497 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 15561 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 33449 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 27271 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 30952 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 42696 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48993 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 41655 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 74181 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Фронт 5 грудня: 180 боїв за добу – найбільша активність ворога на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 180 боєзіткнень за добу 5 грудня, з найбільшою активністю на Покровському та Костянтинівському напрямках. Окупанти здійснили 48 авіаударів, застосували 4808 дронів-камікадзе та 4114 обстрілів.

Фронт 5 грудня: 180 боїв за добу – найбільша активність ворога на Покровському та Костянтинівському напрямках

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив у вечірньому зверненні, що за добу на фронті відбулося 180 боєзіткнень. Українські захисники рішуче стримують спроби російських окупантів просунутися, завдаючи їм відчутних вогневих ударів. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом дня російські війська здійснили 48 авіаційних ударів, скинули 123 керовані авіаційні бомби, застосували 4808 дронів-камікадзе та провели 4114 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Основні напрямки загострення

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де окупанти 48 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Бої точилися в районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Покровськ та інших. За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 106 окупантів (з них 58 – безповоротно), а також знищено 31 БпЛА та автомобільну техніку ворога.

Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео05.12.25, 21:00 • 2642 перегляди

Костянтинівський напрямок: Росіяни 25 разів йшли в наступ поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших сіл.

Лиманський напрямок: Агресор здійснив 19 атак, намагаючись просунутися біля Нововодяного, Новоєгорівки та Зарічного. У трьох локаціях бої тривають.

Затвердили, як Генштабу реорганізувати процес: Зеленський заявив про “хороше рішення” щодо розподілу людей між бригадами05.12.25, 22:04 • 934 перегляди

Олександрівський напрямок: Ворог 14 разів штурмував позиції в районах Олександрограда, Соснівки та Привільного.

Південно–Слобожанський напрямок: Противник п’ять разів штурмував позиції у районах Вовчанська, Приліпки та у бік Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

Куп’янський напрямок: Українські захисники зупинили п’ять атак агресора біля Степової Новоселівки та Піщаного.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни також відбили штурм окупантів, попри інтенсивні обстріли та авіаудари ворога.

У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф05.12.25, 13:22 • 2800 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський