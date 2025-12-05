Фронт 5 грудня: 180 боїв за добу – найбільша активність ворога на Покровському та Костянтинівському напрямках

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив у вечірньому зверненні, що за добу на фронті відбулося 180 боєзіткнень. Українські захисники рішуче стримують спроби російських окупантів просунутися, завдаючи їм відчутних вогневих ударів. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом дня російські війська здійснили 48 авіаційних ударів, скинули 123 керовані авіаційні бомби, застосували 4808 дронів-камікадзе та провели 4114 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Основні напрямки загострення

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де окупанти 48 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Бої точилися в районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Покровськ та інших. За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 106 окупантів (з них 58 – безповоротно), а також знищено 31 БпЛА та автомобільну техніку ворога.

Костянтинівський напрямок: Росіяни 25 разів йшли в наступ поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших сіл.

Лиманський напрямок: Агресор здійснив 19 атак, намагаючись просунутися біля Нововодяного, Новоєгорівки та Зарічного. У трьох локаціях бої тривають.

Олександрівський напрямок: Ворог 14 разів штурмував позиції в районах Олександрограда, Соснівки та Привільного.

Південно–Слобожанський напрямок: Противник п’ять разів штурмував позиції у районах Вовчанська, Приліпки та у бік Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

Куп’янський напрямок: Українські захисники зупинили п’ять атак агресора біля Степової Новоселівки та Піщаного.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни також відбили штурм окупантів, попри інтенсивні обстріли та авіаудари ворога.

