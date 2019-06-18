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Германия, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

Киев • УНН

 • 12822 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Германия, Франция и Испания дали старт крупнейшему в Европе оборонном проекта. В понедельник, 17 июня, в рамках Парижского авиасалона в Ле-Бурже состоялась церемония подписания рамочного соглашения по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения, в которой принимали участие министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Германия, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

Кроме того, представители трех стран подписали соглашение о проведении анализа осуществимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы.

По словам фон дер Ляйен, тем самым стороны сделали "огромный шаг вперед" при осуществлении нового оборонного проекта.

Так называемая система ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) должна быть готова к боевому использованию к 2040 году. В отличие от европейских истребителей Eurofighter Typhoon, речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Только на разработку концепции Германия и Франция выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция. Министерство обороны в Париже в рамках проекта будет заключать отдельные соглашения с промышленностью. При этом остается неясным распределение частей проекта между отдельными странами.

"Ein ganz großer Schritt voran" - Verteidigungsministerin von der Leyen heute in Paris bei der #ParisAirShow zum Future Combat Air System #FCAS pic.twitter.com/ckcUhL3Gio

- Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) 17 июня 2019

Напомним, в тот же день, 17 чернвя, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэль Макрона. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленский.

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