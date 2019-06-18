Німеччина, Франція й Іспанія запустили найбільший оборонний проект в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Німеччина, Франція та Іспанія дали старт найбільшому в Європі оборонному проекту. У понеділок, 17 червня, в рамках Паризького авіасалону в Ле-Бурже відбулася церемонія підписання рамкової угоди з виробництва системи ведення боїв в повітрі нового покоління, в якій брали участь міністри оборони трьох країн Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парлі і Маргарита Роблес, а також президент Франції Емманюель Макрон. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Крім того, представники трьох країн підписали угоду про проведення аналізу здійсненності спільного оборонного проекту, в рамках якого передбачається оцінити технічні рішення і можливу вартість нової системи.
За словами фон дер Ляйен, тим самим боку зробили "величезний крок вперед" при здійсненні нового оборонного проекту.
Так звана система ведення повітряних боїв майбутнього повинна бути готова до бойового використання до 2040 року. На відміну від європейських винищувачів Eurofighter Typhoon, мова йде не тільки про окремі бойові літаки, а про цілу систему, що включає також супроводжуючі загони безпілотників, флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. Весь комплекс систем повинен обмінюватися даними в режимі реального часу. Загальна вартість проекту оцінюється в суму до 50 мільярдів євро.
Тільки на розробку концепції Німеччина і Франція виділили по 32,5 мільйона євро. В рамках цього дослідження до кінця 2020 року передбачається скласти детальний план того, що буде входити в нову систему. Керівництво проектом здійснює Франція. Міністерство оборони в Парижі в рамках проекту буде укладати окремі угоди з промисловістю. При цьому залишається незрозумілим розподіл частин проекту між окремими країнами.
"Ein ganz großer Schritt voran" - Verteidigungsministerin von der Leyen heute in Paris bei der #ParisAirShow zum Future Combat Air System #FCAS pic.twitter.com/ckcUhL3Gio— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) 17 червня 2019 р.
Нагадаємо, того ж дня, 17 чернвя, Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Під час візиту він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном. У свою чергу, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.