Німеччина, Франція й Іспанія запустили найбільший оборонний проект в Європі

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 4758 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 18470 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 37146 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 54596 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 67116 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 133937 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 88226 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69582 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 304507 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175646 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.8м/с
46%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 97177 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 45335 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 60920 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 33750 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 17578 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 133933 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 304506 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 240373 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 353315 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 366905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 4480 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 9524 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 13458 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 18310 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 14595 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Німеччина, Франція й Іспанія запустили найбільший оборонний проект в Європі

Київ • УНН

 • 12822 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Німеччина, Франція та Іспанія дали старт найбільшому в Європі оборонному проекту. У понеділок, 17 червня, в рамках Паризького авіасалону в Ле-Бурже відбулася церемонія підписання рамкової угоди з виробництва системи ведення боїв в повітрі нового покоління, в якій брали участь міністри оборони трьох країн Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парлі і Маргарита Роблес, а також президент Франції Емманюель Макрон. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Німеччина, Франція й Іспанія запустили найбільший оборонний проект в Європі

Крім того, представники трьох країн підписали угоду про проведення аналізу здійсненності спільного оборонного проекту, в рамках якого передбачається оцінити технічні рішення і можливу вартість нової системи.

За словами фон дер Ляйен, тим самим боку зробили "величезний крок вперед" при здійсненні нового оборонного проекту.

Так звана система ведення повітряних боїв майбутнього повинна бути готова до бойового використання до 2040 року. На відміну від європейських винищувачів Eurofighter Typhoon, мова йде не тільки про окремі бойові літаки, а про цілу систему, що включає також супроводжуючі загони безпілотників, флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. Весь комплекс систем повинен обмінюватися даними в режимі реального часу. Загальна вартість проекту оцінюється в суму до 50 мільярдів євро.

Тільки на розробку концепції Німеччина і Франція виділили по 32,5 мільйона євро. В рамках цього дослідження до кінця 2020 року передбачається скласти детальний план того, що буде входити в нову систему. Керівництво проектом здійснює Франція. Міністерство оборони в Парижі в рамках проекту буде укладати окремі угоди з промисловістю. При цьому залишається незрозумілим розподіл частин проекту між окремими країнами.

"Ein ganz großer Schritt voran" - Verteidigungsministerin von der Leyen heute in Paris bei der #ParisAirShow zum Future Combat Air System #FCAS pic.twitter.com/ckcUhL3Gio

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) 17 червня 2019 р.

Нагадаємо, того ж дня, 17 чернвя, Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Під час візиту він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном. У свою чергу, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62