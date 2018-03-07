Фрида Кало и другие известные женщины станут куклами "Барби"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Компания Mattel создаст три новые куклы "Барби" в образе художницы Фриды Кало, авиатора Амелии Эрхарт и математика и физика Кэтрин Джонсон, а также других женщин, которые сделали вклад в историю, передает УНН со ссылкой на The Huffington Post.
Новую линейку кукол компании-производителя "Барби" под названием "Женщины, которые вдохновляют" скоро можно будет приобрести в детских магазинах.
"Девушки всегда могли играть и придумывать карьеру с куклами "Барби", и мы очень рады представить миру реальные примеры из жизни, что напомнить, что они смогут в будущем стать кем угодно", - сказала Лиза МакНайт, старший вице-президент и генеральный менеджер "Барби".
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Все три женщины - Кало, Эрхарт и Джонсон - стали первопроходцами в различных отраслях. Эрхарт стала первой женщиной-летчицей, которая совершила полет через Атлантический океан. Мексиканская художница Кало была известна своим уникальным стилем живописи и активной деятельностью в поддержку прав женщин. Джонсон, роль которой в истории осветили в фильме "Скрытые фигуры" 2016 года, занималась расчетами траекторий для НАСА, включая траекторию полета "Аполлон-11" на Луну в 1969 году.
Кроме того, к Международному женскому дню линия кукол "Барби" Shero также создала 14 кукол в образе известных женщин современности со всего мира. Это, в частности, олимпийская сноубордистка Хлоя Ким, режиссер "Чудо женщины" Патти Дженкинс и австралийская защитница природы Бинти Ирвин.