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Фріда Кало та інші відомі жінки стануть ляльками "Барбі"

Фріда Кало та інші відомі жінки стануть ляльками "Барбі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанія Mattel створить три нові ляльки "Барбі" в образі художниці Фріди Кало, авіатора Амелії Ергарт та математика і фізика Кетрін Джонсон, а також інших жінок, які зробили внесок в історію, передає УНН з посиланням на The Huffington Post.

Нову лінійку ляльок компанії-виробника "Барбі" під назвою “Жінки, що надихають” невдовзі можна буде придбати в дитячих магазинах.

“Дівчата завжди могли гратися та вигадувати кар’єру з ляльками Барбі, і ми дуже раді представити світу реальні приклади з життя, що нагадуватимуть їм, що вони зможуть в майбутньому стати ким завгодно”, — сказала Ліза Макнайт, старший віце-президент і генеральний менеджер "Барбі".

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Усі три жінки — Кало, Ергарт та Джонсон — стали першопрохідцями в різних галузях. Ергарт стала першою жінкою-льотчицею, що здійснила політ через Атлантичний океан. Мексиканська художниця Кало була відома своїм унікальним стилем живопису та активною діяльністю на підтримку прав жінок. Джонсон, роль якої в історії висвітлили в фільмі “Приховані фігури” 2016 року, займалась розрахунками траєкторій для НАСА, включаючи траєкторію польоту “Аполлон-11” на Місяць у 1969 році.

Окрім того, до Міжнародного жіночого дня лінія ляльок "Барбі" Shero також створила 14 ляльок в образі відомих жінок сучасності з усього світу. Це, зокрема, олімпійська сноубордистка Хлоя Кім, режисер “Чудо жінки” Патті Дженкінс та австралійська природоохоронниця Бінті Ірвін.

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