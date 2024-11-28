Французское правительство готовится к компромиссу из-за угрозы финансового кризиса

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Правительство Франции объявило о готовности пойти на бюджетные уступки для предотвращения финансового кризиса. Премьер-министр Барнье пытается избежать вотума недоверия и роспуска правительства меньшинства.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье в четверг объявил о значительных уступках в попытке положить конец противостоянию с оппозицией по бюджету, которое вызвало волнение на финансовых рынках и грозит падением его правительства меньшинства.

Передает УНН со ссылкой на ИАТЕМ.

Мы столкнулись с чрезвычайно серьезной ситуацией для страны", и в этом контексте "мы, очевидно, готовы пойти на уступки, чтобы избежать этого шторма

- заявил в четверг в интервью каналу BFNTV министр экономики Антуан Арманд.

Во французском правительстве подтвердили, что готовы пойти на уступки оппозиционным группам в бюджетах, рассматриваемых в парламенте, чтобы избежать вотума недоверия. Последнее обстоятельство является угрозой ближайших дней, - это то, что может привести к роспуску правительства и, также, грозит финансовым кризисом.

Ультраправые под руководством Марин Ле Пен, которые как парламентский блок имеют ключ к выживанию правительства, приветствовали этот шаг, но сказали, что нужно сделать больше.

Справочно

Месяцы политической напряженности с тех пор, как в сентябре Барнье был назначен премьер-министром во главе правительства меньшинства, назначенного президентом Эммануэлем Макроном после досрочных парламентских выборов, завершились обсуждением бюджета.

Государственный дефицит Франции, который уже резко вырос в прошлом году, должен еще больше вырасти в 2024 году до 6,1% валового внутреннего продукта (ВВП) согласно расчетам исполнительной власти, которая в своем проекте бюджета имеет целью уменьшить его до 5% в 2025 году.

Министр экономики Антуан Арман настаивал на том, что во время парламентской процедуры уже были внесены некоторые изменения в первоначальный бюджетный проект. Речь идет, в частности, о переоценке пенсий на уровень инфляции по состоянию на 1 января. 

Байден и Макрон собираются объявить о перемирии между Израилем и «Хезболлой»26 нояб. 2024, 00:42 • 16066 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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