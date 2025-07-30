Французский производитель подводных лодок Naval Group стал мишенью кибератаки

Французская компания Naval Group, занимающаяся производством подводных лодок, сообщила, что ее конфиденциальные данные, касающиеся надводных кораблей и подводных лодок, могли стать целью кибератак. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

В компании отметили, что сейчас продолжается расследование для проверки подлинности и происхождения "слитых" данных.

На этом этапе никакого вторжения в наши ИТ-среды не обнаружено, и это никоим образом не повлияло на нашу деятельность - заверили в Naval Group.

В то же время издание указывает, что хакеры опубликовали 30 гигабайтов информации, касающейся системы боевого управления подводных лодок и фрегатов ВМС Франции. Хакеры также заявили, что имеют 1 терабайт данных.

В компании отметили, что не связывались с хакерами, в то же время сообщили об инциденте правоохранительным органам.

"Вероятность кибератаки на ведущего поставщика военной техники значительна. Помимо поставок для французского флота, Naval имеет контракты с флотами и правительствами по всему миру на поставку подводных лодок, кораблей и оборонных систем", - резюмирует СМИ.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, после 2022 года количество гибридных атак россии в Европе резко возросло - за период с 2014 по 2024 год зафиксировано более 200 инцидентов. Основными целями выступают объекты энергетики, транспорта и связи, а цель таких атак - подорвать единство Европейского Союза.

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