Французький виробник підводних човнів Naval Group став мішенню кібератаки

Французька компанія Naval Group, що займається виробництвом підводних човнів, повідомила, що її конфіденційні дані, які стосуються надводних кораблів і підводних човнів, могли стати ціллю кібератак. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

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У компанії зазначили, що наразі триває розслідування для перевірки справжності та походження "злитих" даних.

На цьому етапі жодного вторгнення в наші ІТ-середовища не виявлено, і це жодним чином не вплинуло на нашу діяльність - запевнили у Naval Group.

Водночас видання вказує, що хакери опублікували 30 гігабайтів інформації, яка стосується системи бойового управління підводних човнів і фрегатів ВМС Франції. Хакери також заявили, що мають 1 терабайт даних.

У компанії зазначили, що не зв’язувались з хакерами, водночас повідомили про інцидент правоохоронним органам.

"Ймовірність кібератаки на провідного постачальника військової техніки є значною. Окрім постачань для французького флоту, Naval має контракти з флотами та урядами по всьому світу на постачання підводних човнів, кораблів та оборонних систем", - резюмує ЗМІ.

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За даними Служби зовнішньої розвідки України, після 2022 року кількість гібридних атак росії в Європі різко зросла - за період з 2014 по 2024 рік зафіксовано понад 200 інцидентів. Основними цілями виступають об’єкти енергетики, транспорту та зв’язку, а мета таких атак - підірвати єдність Європейського Союзу.

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