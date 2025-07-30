Французький виробник підводних човнів Naval Group став мішенню кібератаки
Київ • УНН
Французька компанія Naval Group, виробник підводних човнів, повідомила про можливу кібератаку на конфіденційні дані, що стосуються надводних кораблів та підводних човнів. Хакери опублікували 30 ГБ інформації, стверджуючи, що мають 1 ТБ даних.
Французька компанія Naval Group, що займається виробництвом підводних човнів, повідомила, що її конфіденційні дані, які стосуються надводних кораблів і підводних човнів, могли стати ціллю кібератак. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
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У компанії зазначили, що наразі триває розслідування для перевірки справжності та походження "злитих" даних.
На цьому етапі жодного вторгнення в наші ІТ-середовища не виявлено, і це жодним чином не вплинуло на нашу діяльність
Водночас видання вказує, що хакери опублікували 30 гігабайтів інформації, яка стосується системи бойового управління підводних човнів і фрегатів ВМС Франції. Хакери також заявили, що мають 1 терабайт даних.
У компанії зазначили, що не зв’язувались з хакерами, водночас повідомили про інцидент правоохоронним органам.
"Ймовірність кібератаки на провідного постачальника військової техніки є значною. Окрім постачань для французького флоту, Naval має контракти з флотами та урядами по всьому світу на постачання підводних човнів, кораблів та оборонних систем", - резюмує ЗМІ.
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