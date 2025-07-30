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Financial Times
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Французький виробник підводних човнів Naval Group став мішенню кібератаки

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Французька компанія Naval Group, виробник підводних човнів, повідомила про можливу кібератаку на конфіденційні дані, що стосуються надводних кораблів та підводних човнів. Хакери опублікували 30 ГБ інформації, стверджуючи, що мають 1 ТБ даних.

Французький виробник підводних човнів Naval Group став мішенню кібератаки

Французька компанія Naval Group, що займається виробництвом підводних човнів, повідомила, що її конфіденційні дані, які стосуються надводних кораблів і підводних човнів, могли стати ціллю кібератак. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що наразі триває розслідування для перевірки справжності та походження "злитих" даних.

На цьому етапі жодного вторгнення в наші ІТ-середовища не виявлено, і це жодним чином не вплинуло на нашу діяльність

- запевнили у Naval Group.

Водночас видання вказує, що хакери опублікували 30 гігабайтів інформації, яка стосується системи бойового управління підводних човнів і фрегатів ВМС Франції. Хакери також заявили, що мають 1 терабайт даних.

У компанії зазначили, що не зв’язувались з хакерами, водночас повідомили про інцидент правоохоронним органам.

"Ймовірність кібератаки на провідного постачальника військової техніки є значною. Окрім постачань для французького флоту, Naval має контракти з флотами та урядами по всьому світу на постачання підводних човнів, кораблів та оборонних систем", - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, після 2022 року кількість гібридних атак росії в Європі різко зросла - за період з 2014 по 2024 рік зафіксовано понад 200 інцидентів. Основними цілями виступають об’єкти енергетики, транспорту та зв’язку, а мета таких атак - підірвати єдність Європейського Союзу.

Франція звинуватила спецслужби рф у численних кібератаках протягом 4 років30.04.25, 16:50 • 7203 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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