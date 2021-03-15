Французский винодел выпустил оранжевое биовино: в чем заключается интересная особенность
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Французский винодел с грузинскими корнями Жерар Бертран сделал необычное биовино под названием “Оранжевое золото” (Orange Gold) как дань первым оранжевым вина Грузии, достигают 4500-летней давности, сообщает УНН со ссылкой на сайт производителя.
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Особенность и сложность задачи по изготовлению оранжевого вина заключается в том, что его изготавливают из белого винограда, но по технологии производства красных вин. То есть время пребывания выжимки (твердых остатков винограда — шкурки, мякоти, косточек) вместе с виноградным соком длится дольше. В такой ситуации возникает серьезная опасность, что горечь из виноградных косточек перейдет в вино, ведь они у белого винограда значительно мягче и легче повреждаются при раздавливании плодов. Поэтому винодел Жерар Бертран использовал опыт Грузии и свои корни, где широко в производстве вина используют глиняные кувшины, где ферментация длится долго и используется весь виноград.
Сам винодел уверяет, что префикс био- использован не зря: он викорситовуючы только органические удобрения, сам вырастил виноград шести сортов, среди которых Шардоне, Мозак, Марсан, Гренаш Блан, Вионье, Мускат.
Добавим, что оригинальные алкогольные напитки разных цветов привлекают все большее внимание потребителей. Это касается как крепких напитков, например, розовых текилы и джина, так и легких винных напитков необычного небесно-голубого цвета. Для таких напитков украинские производители предпочитают популярные европейские сорты винограда, добавляя натуральные соки клубники, вишни или черники для новых вкусовых и цветных видитнкив.
Напомним, коллекцию украинских винных напитков Caprizo недавно пополнила пикантная новинка из самых любимых и узнаваемых во всем мире европейских сортов винограда “Мускат”.