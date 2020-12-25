Колекцію винних напоїв Caprizo поповнила пікантна новинка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Напередодні найочікуваніших новорічних свят лінійку популярних винно-газованих напоїв Caprizo поповнила новинка - Caprizo Moscato. Про це повідомляє Facebook-сторінка бренду Caprizo.
“Лінійку популярних винно-газованих напоїв Caprizo поповнила новинка — Caprizo Moscato. Її поява на ринку відбулося напередодні самих довгоочікуваних новорічних свят і тому порадує любителів смачного яскравого алкоголю. Caprizo Moscato буде легко поєднуватися з продуктами традиційного новорічного столу і водночас зробить його яскравішим, святковішим та незвичнішим”, — повідомив бренд Caprizo.
Також зазначається, що Caprizo Moscato виробляється з найулюбленіших та впізнаваних в усьому світі європейських сортів винограду “Мускат”.
“Напій має приємні освіжаючі ноти вишні, найніжніший аромат і заворожує грою бульбашок у бокалі”, — зазначає бренд.
Caprizo також нагадав, що окрім пікантної новинки, в його колекцію входять Bianco, Pesca, а також Caprizo Azzuro — напій небесного кольору з ароматом чорниці.
“Caprizo. Лови момент — живи сьогодні!”, — підсумували на сторінці бренду.
Нагадаємо, до новорічних свят бренд винних газованих напоїв СAPRIZO оголосив конкурс. Призом під ялиночку для переможців стане колекція винно-газованих напоїв СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco та новинка — СAPRIZO Mosсato, а також сертифікат від Rozetka на суму 500 грн.