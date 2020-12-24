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Лови момент: бренд винно-газованих напоїв СAPRIZO підготував подарунки під ялинку

Київ • УНН

 • 19350 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. До новорічних свят бренд винних газованих напоїв СAPRIZO оголосив конкурс. Призом під ялиночку для переможців стане колекція винно-газованих напоїв СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco та новинка - СAPRIZO Mosсato, а також сертифікат від Rozetka на суму 500 грн. Про це пише Facebook-сторінка СAPRIZO, повідомляє УНН.

Лови момент: бренд винно-газованих напоїв СAPRIZO підготував подарунки під ялинку

"Друзі, незабаром настануть новорічні та різдвяні свята, на які ми всі з нетерпінням чекали. Оголошуємо конкурс, де винагородою за вашу активність будуть чудові подарунки під ялинку. Це колекція винно-газованих напоїв СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco та новинка - СAPRIZO Mosсato, а також сертифікат від Rozetka на суму 500 грн", - йдеться у повідомленні.

Для участі у конкурсі потрібно зробити три кроки:

▪️ підписатись на сторінку Caprizo;
▪️ поставити лайк допису з оголошенням про конкурс;
▪️ написати у коментарях новорічне привітання для всіх.

"Конкурс триває з 23 грудня 2020 року (з 15:00) до 30 грудня 2020 року (до 15:00). Переможця оберемо за допомогою рандомайзера та оголосимо у коментарях 30 грудня 2020 року (після 16:00)", - розповіли на сторінці СAPRIZO, додаючи, що до участі у конкурсі допускаються тільки повнолітні особи.

"Сторінка переможця має бути реальною та буде перевірятися на фейковість", - попередили у СAPRIZO.

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