Лови момент: бренд винно-газированных напитков СAPRIZO подготовил подарки под елку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. К новогодним праздникам бренд винных газированных напитков СAPRIZO объявил конкурс. Призом под елочку для победителей станет коллекция винно-газированных напитков СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco и новинка - СAPRIZO Mosсato, а также сертификат от Rozetka на сумму 500 грн. Об этом пишет Facebook-страница СAPRIZO, сообщает УНН.
"Друзья, не за горами новогодние и рождественские праздники, на которые мы все с нетерпением ждали. Объявляем конкурс, где наградой за вашу активность будут замечательные подарки под елку. Это коллекция винно-газированных напитков СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco и новинка - СAPRIZO Mosсato, а также сертификат от Rozetka на сумму 500 грн", - говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе нужно сделать три шага:
▪️ подписаться на страницу Caprizo;
▪️ поставить лайк сообщению с объявлением о конкурсе;
▪️ написать в комментариях новогоднее поздравление для всех.
"Конкурс проходит с 23 декабря 2020 года (с 15:00) до 30 декабря 2020 года (до 15:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим в комментариях 30 декабря 2020 года (после 16:00)", - рассказали на странице СAPRIZO, добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.
"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на фейковость", - предупредили в СAPRIZO.