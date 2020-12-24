Лови момент: бренд винно-газированных напитков СAPRIZO подготовил подарки под елку

"Друзья, не за горами новогодние и рождественские праздники, на которые мы все с нетерпением ждали. Объявляем конкурс, где наградой за вашу активность будут замечательные подарки под елку. Это коллекция винно-газированных напитков СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco и новинка - СAPRIZO Mosсato, а также сертификат от Rozetka на сумму 500 грн", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе нужно сделать три шага:

▪️ подписаться на страницу Caprizo;

▪️ поставить лайк сообщению с объявлением о конкурсе;

▪️ написать в комментариях новогоднее поздравление для всех.

"Конкурс проходит с 23 декабря 2020 года (с 15:00) до 30 декабря 2020 года (до 15:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим в комментариях 30 декабря 2020 года (после 16:00)", - рассказали на странице СAPRIZO, добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.

"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на фейковость", - предупредили в СAPRIZO.