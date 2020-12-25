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Коллекцию винных напитков Caprizo пополнила пикантная новинка

Киев • УНН

 • 36351 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В преддверии самых долгожданных новогодних праздников линейку популярных винно-газированных напитков Caprizo пополнила новинка - Caprizo Moscato. Об этом сообщает Facebook-страница бренда Caprizo. 

Коллекцию винных напитков Caprizo пополнила пикантная новинка

“Линейку популярных винно-газированных напитков Caprizo пополнила новинка — Caprizo Moscato. Ее появление на рынке состоялось в преддверии самых долгожданных новогодних праздников и порадует любителей вкусного яркого лёгкого алкоголя. Caprizo Moscato будет легко сочетаться с продуктами традиционного новогоднего стола и в то же время сделает его ярче, праздничнее, и необычнее”, — сообщил бренд Caprizo.

Также отмечается, что Caprizo Moscato производится из самых любимых и узнаваемых во всем мире европейских сортов винограда “Мускат”.

“Напиток обладает приятными, освежающими тонами вишни, нежнейшим ароматом и завораживает игрой пузырьков в бокале”, — отмечает бренд.

Caprizo также напомнил, что кроме пикантной новинки, в его коллекцию входят Bianco, Pesca, а также Caprizo Azzuro — напиток небесного цвета с ароматом черники.

“Caprizo. Лови момент — живи сегодня!”, — подытожили на странице бренда.

Напомним, что к новогодним праздникам бренд винных газированных напитков Caprizo объявил конкурс. Призом под елочку для победителей станет коллекция винно-газированных напитков Caprizo: Caprizo Pecsa, Caprizo Bianco и новинка — Caprizo Mosсato, а также сертификат от Rozetka на сумму 500 грн. 

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