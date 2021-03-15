Французький винороб випустив помаранчеве біовино: в чому полягає цікава особливість

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Особливість і складність завдання з виготовлення помаранчевого вина полягає в тому, що його виготовляють з білого винограду, але за технологією виробництва червоних вин. Тобто час перебування вичавки (твердих залишків винограду — шкірки, мякоті, кісточок) разом із виноградним соком триває довше. У такій ситуації виникає серйозна небезпека, що гіркота з виноградних кісточок перейде у вино, адже вони у білого винограда значно м’якші та легше пошкоджуються при розчавлюванні плодів. Тож винороб Жерар Бертран використав досвід Грузії та своє коріння, де широко у виробництві вина використовують глиняні кувшини, де ферментація триває довго і використовується весь виноград.

Сам винороб запевняє, що префікс біо- використано не дарма: він викорситовуючи лише органічні добрива, сам виростив виноград шести сортів, серед яких Шардоне, Мозак, Марсан, Гренаш Блан, Віоньє, Мускат.

Додамо, що оригінальні алкогольні напої різних кольорів привертають все більшу увагу споживачів. Це стосуються як міцних напоїв, наприклад, рожевих текіли та джину, так і легких винних напоїв незвичного небесно-блакитного кольору. Для таких напоїв українські виробники надають перевагу популярним європейським сортам винограду, додаючи натуральні соки полуниці, вишні або чорниці для нових смакових та кольорових відітнків.

Нагадаємо, колекцію українських винних напоїв Caprizo нещодавно поповнила пікантна новинка з найулюбленіших і впізнаваних в усьому світі європейських сортів винограду “Мускат”.