Чи дійсно вино допомагає боротися з COVID-19 - відповів німецький професор

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Результати досліджень показали, що поліфеноли — компоненти вина — можуть запобігти вірусам прикріплюватись до клітин людини. Але чи це дійсно так, детально пояснив професор дієтології в Німецькому університеті профілактики та управління охороною здоров’я лікар Ніколай Ворм, пише The Drinks Business, інформує УНН.

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Деталі

Так, коментуючи результати досліджень, які показали, що поліфеноли (флавоноли, проантоціанідини) у винограді та вині перешкоджали вірусу SARS-CoV-2 прикріплюватися до клітин людини, професор пояснив, що ці висновки дослідження in vitro не можуть бути поки що екстрапольовані на людей. Потрібно провести дослідження на тваринах та людях.

Однак, науковець звернув увагу, що винні таніни можуть бути корисними для запобігання зараженню, коли йдеться про інші віруси, розповівши, що деякі дослідження на тваринах показали: фенольні речовини можуть блокувати фермент у вірусі грипу.

Він також зауважив, що деякі фенольні сполуки вина можуть зупинити розмноження вірусу Mers (іншого коронавірусу, але не SARS-CoV-2), запобігаючи прикріпленню або вторгненню в клітину господаря. Науковець зафіксував, що деякі винні поліфеноли руйнують синтез і склад генетичного матеріалу або оболонки вірусів, відзначивши при цьому, що флавоноїди у вині можуть зупинити розвиток грипу та обмежити його симптоми. Можливим поясненням цього механізму є те, що поліфеноли вина впливають на імунну систему через мікробіоту кишківника.

Стосовно теми алкоголю та реакції людей на вакцину від COVID-19, Ворм зауважив, що існують деякі рекомендації стосовно того, що “помірне вживання алкогольних напоїв може сприяти імунній реакції на вакцину завдяки протизапальній дії винних поліфенолів”, хоча ці дослідження були поки що “недостатні”.

Він підкреслив: немає жодних доказів того, що помірне вживання алкоголю зменшить ефективність імунної відповіді на щеплення або вплине на ймовірність госпіталізації через COVID.

Окрім того, Ворм окремо процитував наукові дослідження, які показали, що помірне вживання алкоголю насправді може підвищити імунітет до вірусних інфекцій, зокрема до COVID-19. Тож вказівки Всесвітньої організації охорони здоров’я “взагалі уникати алкоголю” під час пандемії “вводять в оману”, тому що, за його словами, “ви не підриваєте цим власну імунну систему”.

Доповнення

Додамо, що в різних сортах винограду кількість поліфенолів відрізняється. Так, наприклад, у популярних темних і червоних сортах винограду Барбера, Піно Нуар, Гаме, Гарнача дуже низький вміст дубильних речовин.

Нагадаємо, колекцію українських винних напоїв Caprizo поповнила пікантна новинка, виготовлена з найулюбленіших і впізнаваних у всьому світі європейських сортів винограду “Мускат”, у якому вміст дубильних речовин на достатньому рівні.

Також нагадаємо, що в Україні не спадає високий попит на різнокольорові винно-газовані напої, популярні також в Іспанії, Італії та Франції, особливо серед молоді як альтернатива шампанському. 

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