Не шампанским единым: эксперты посоветовали пикантную альтернативу на Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинцы традиционно привыкли встречать Новый год под звон бокалов с шампанским. Но иногда стоит отойти от вечной классики для того, чтобы вступить в 2021 год с чем-то новым и необычным. Эксперты ликеро-водочного завода Prime рассказали УНН об оригинальной и пикантной альтернативе классическому шампанскому на Новый год, чтобы вдохновить на эксперименты.
Необычной альтернативой, которая даст фору по оригинальности любому классическому шампанскому, могут служить винные газированные напитки. Это общемировой тренд, который пришел в Украину совсем недавно, но уже успел покорить многих. Так, в 2020 году ликеро-водочный завод "Prime" запустил линейку винных газированных напитков CAPRIZO.
Более того, пикантная новинка коллекции - Caprizo Moscato - была создана как раз накануне новогодних праздников. Напиток легко сочетается с продуктами традиционного новогоднего стола и в то же время делает его ярче, более праздничным, и необычным. Производится Caprizo Moscato из самых любимых и самых известных во всем мире европейских сортов винограда "Мускат".
"Напиток имеет приятные, освежающие тона вишни, нежный аромат и завораживает игрой пузырьков в бокале", - отмечают эксперты.
Также оригинально дополнят новогодний праздник земляничный винно-газированный Caprizo Bianco и сочный персиковый Caprizo Pesca.
А если есть желание удивить своих гостей не только необычным вкусом, но и цветом - вместо классического шампанского следует выбрать смелый Caprizo Azzuro - винный напиток небесно-голубого цвета с запахом черники.
Напомним, что к новогодним праздникам бренд винных газированных напитков СAPRIZO объявил конкурс. Призом под елку для победителей станет коллекция винно-газированных напитков СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco и новинка - СAPRIZO Mosсato, а также сертификат от Rozetka на сумму 500 грн.