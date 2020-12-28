Не шампанским единым: эксперты посоветовали пикантную альтернативу на Новый год

Необычной альтернативой, которая даст фору по оригинальности любому классическому шампанскому, могут служить винные газированные напитки. Это общемировой тренд, который пришел в Украину совсем недавно, но уже успел покорить многих. Так, в 2020 году ликеро-водочный завод "Prime" запустил линейку винных газированных напитков CAPRIZO.

Более того, пикантная новинка коллекции - Caprizo Moscato - была создана как раз накануне новогодних праздников. Напиток легко сочетается с продуктами традиционного новогоднего стола и в то же время делает его ярче, более праздничным, и необычным. Производится Caprizo Moscato из самых любимых и самых известных во всем мире европейских сортов винограда "Мускат".

"Напиток имеет приятные, освежающие тона вишни, нежный аромат и завораживает игрой пузырьков в бокале", - отмечают эксперты.

Также оригинально дополнят новогодний праздник земляничный винно-газированный Caprizo Bianco и сочный персиковый Caprizo Pesca.

А если есть желание удивить своих гостей не только необычным вкусом, но и цветом - вместо классического шампанского следует выбрать смелый Caprizo Azzuro - винный напиток небесно-голубого цвета с запахом черники.

Напомним, что к новогодним праздникам бренд винных газированных напитков СAPRIZO объявил конкурс. Призом под елку для победителей станет коллекция винно-газированных напитков СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco и новинка - СAPRIZO Mosсato, а также сертификат от Rozetka на сумму 500 грн.