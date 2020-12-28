Не шампанським єдиним: експерти порадили пікантну альтернативу на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українці традиційно звикли зустрічати Новий рік під дзвін келихів із шампанським. Але іноді варто відійти від одвічної класики для того, щоб вступити у 2021 рік з чимось новим і незвичайним. Експерти лікеро-горілчаного заводу Prime розповіли УНН про оригінальну і пікантну альтернативу класичному шампанському на Новий рік, щоб надихнути на експерименти.
Незвичайною альтернативою, яка дасть фору по оригінальності будь-якому класичному шампанському, можуть служити винні газовані напої. Це загальносвітовий тренд, який прийшов в Україну зовсім нещодавно, але вже встиг підкорити багатьох. Так, у 2020 році лікеро-горілчаний завод "Prime" запустив лінійку винних газованих напоїв CAPRIZO.
Більше того, пікантна новинка колекції - Caprizo Moscato - була створена якраз напередодні новорічних свят. Напій легко поєднується із продуктами традиційного новорічного столу і у той же час робить його яскравішим, святковішим, і незвичнішим. Виробляється Caprizo Moscato із найулюбленіших і найбільш впізнаваних у всьому світі європейських сортів винограду "Мускат".
"Напій має приємні, освіжаючі тони вишні, найніжніший аромат і заворожує грою бульбашок у бокалі", - відзначають експерти.
Також оригінально доповнять новорічне свято суничний винно-газований Caprizo Bianco і соковитий персиковий Caprizo Pesca.
А якщо є бажання здивувати своїх гостей не тільки незвичним смаком, але і кольором - тоді замість класичного шампанського слід обрати сміливий Caprizo Azzuro - винний напій небесно-блакитного кольору із ароматом чорниці.
Нагадаємо, що до новорічних свят бренд винних газованих напоїв СAPRIZO оголосив конкурс. Призом під ялинку для переможців стане колекція винно-газованих напоїв СAPRIZO: СAPRIZO Pecsa, СAPRIZO Bianco і новинка - СAPRIZO Mosсato, а також сертифікат від Rozetka на суму 500 грн.