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Действительно ли вино помогает бороться с COVID-19 - ответил немецкий профессор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Результаты исследований показали, что полифенолы - компоненты вина - могут предотвратить возможность вирусов прикрепляться к клеткам человека. Но действительно ли это так, подробно объяснил профессор диетологии в Немецком университете профилактики и управления здравоохранением врач Николай Ворм, пишет The Drinks Business, информирует УНН.

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Детали

Так, комментируя результаты исследований, которые показали, что полифенолы (флавоноиды, проантоцианидины) в винограде и вине препятствовали вирусу SARS-CoV-2 прикрепляться к клеткам человека, профессор объяснил, что эти выводы исследования in vitro не могут быть пока экстраполированы на людей. Нужно провести исследования на животных и людях.

Однако, ученый обратил внимание, что винные танины могут быть полезными для предотвращения заражения, когда речь идет о других вирусах, рассказав, что некоторые исследования на животных показали, что фенольные вещества могут блокировать фермент в вирусе гриппа.

Он также отметил, что некоторые фенольные соединения вина могут остановить размножение вируса Mers (другого коронавируса, но не SARS-CoV-2), предотвращая прикрепление или вторжение в клетку хозяина. Ученый зафиксировал, что некоторые винные полифенолы разрушают синтез и состав генетического материала или оболочки вирусов, отметив при этом, что флавоноиды в вине могут остановить развитие гриппа и ограничить его симптомы. Возможным объяснением этого механизма является то, что полифенолы вина влияют на иммунную систему через микробиоту кишечника.

Относительно темы алкоголя и реакции людей на вакцину от COVID-19 Ворм отметил, что существуют некоторые рекомендации о том, что "умеренное употребление алкогольных напитков может способствовать иммунной реакции на вакцину благодаря противовоспалительному действию винных полифенолов", хотя эти исследования были пока "недостаточны".

Он подчеркнул: нет никаких доказательств того, что умеренное употребление алкоголя уменьшит эффективность иммунного ответа на прививку или повлияет на вероятность госпитализации из-за COVID.

Кроме того, Ворм отдельно процитировал научные исследования, которые показали, что умеренное употребление алкоголя на самом деле может повысить иммунитет к вирусным инфекциям, в частности к COVID-19. Поэтому указания Всемирной организации здравоохранения "вообще избегать алкоголя" во время пандемии "вводят в заблуждение", так как, по его словам, "вы не подрываете этим собственную иммунную систему".

Дополнение

Добавим, что в различных сортах винограда количество полифенолов отличается. Так, например, в популярных темных и красных сортах винограда Барбера, Пино Нуар, Гаме, Гарнача очень низкое содержание дубильных веществ.

Напомним, коллекцию украинских винных напитков Caprizo пополнила пикантная новинка, изготовленная из самых любимых и узнаваемых во всем мире европейских сортов винограда "Мускат", в котором содержание дубильных веществ на достаточном уровне.

Также напомним, что в Украине не приходит высокий спрос на разноцветные винно-газированные напитки, популярные также в Испании, Италии и Франции, особенно среди молодежи как альтернатива шампанскому.

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