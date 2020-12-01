Тренд на різнокольорові напої набирає обертів: у Мексиці з’явилась незвична текіла

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Так, у Мексиці одразу кілька брендів запустили у виробництво рожеву текілу. Цікаво, що способів для створення такого незвичного кольору напою існує два — натуральний і штучний. Наприклад, компанія “21 Seeds” додала у свою текілу гібіскус. А ось “El Rey” випустила текілу з полуничним смаком, додавши у напій ще й фарбник.

Інший спосіб забарвлення складніший для виробника: текілу деякий час витримують в бочці з-під червоного вина, бажано з насиченим кольором. Мексиканці успішно закуповують для цієї мети бочки в іспанських виноробів.

Мода на різнокольоровий алкоголь вже кілька років не вщухає в усьому світі. Не обійшли цей тренд і українські виробники: на вітчизняному ринку з’явився бренд Caprizo. У його лінійці - блакитний винний напій, напій з перловим шимером, а також напої з персиковим і полуничним смаками. Як зізнався виробник бренду ЛГЗ “PRIME”, отримати різні відтінки блакитного кольору їм допоміг сік чорниці.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% “спиртних” покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.