Тренд на різнокольорові напої набирає обертів: у Мексиці з’явилась незвична текіла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Мода на кольорові алкогольні напої набирає обертів. Так, після рожевого пива у США та рожевого джину у Великій Британії прийшла черга рожевої текіли в Мексиці, повідомляє УНН з посиланням на портал Аlkogol.news.
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Так, у Мексиці одразу кілька брендів запустили у виробництво рожеву текілу. Цікаво, що способів для створення такого незвичного кольору напою існує два — натуральний і штучний. Наприклад, компанія “21 Seeds” додала у свою текілу гібіскус. А ось “El Rey” випустила текілу з полуничним смаком, додавши у напій ще й фарбник.
Інший спосіб забарвлення складніший для виробника: текілу деякий час витримують в бочці з-під червоного вина, бажано з насиченим кольором. Мексиканці успішно закуповують для цієї мети бочки в іспанських виноробів.
Мода на різнокольоровий алкоголь вже кілька років не вщухає в усьому світі. Не обійшли цей тренд і українські виробники: на вітчизняному ринку з’явився бренд Caprizo. У його лінійці - блакитний винний напій, напій з перловим шимером, а також напої з персиковим і полуничним смаками. Як зізнався виробник бренду ЛГЗ “PRIME”, отримати різні відтінки блакитного кольору їм допоміг сік чорниці.
Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% “спиртних” покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.