Тренд на разноцветные напитки набирает обороты: в Мексике появилась необычная текила
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мода на цветные алкогольные напитки набирает обороты. Так, после розового пива в США и розового джина в Великобритании пришла очередь розовой текилы в Мексике, сообщает УНН со ссылкой на портал Аlkogol.news.
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Так, в Мексике сразу несколько брендов запустили в производство розовую текилу. Интересно, что способов для создания такого необычного цвета напитка существует два - натуральный и искусственный. Например, компания "21 Seeds" добавила в свою текилу гибискус. А вот "El Rey" выпустила текилу с клубничным вкусом, добавив в напиток еще и краситель.
Другой способ окраски сложнее для производителя: текилу некоторое время выдерживают в бочке из-под красного вина, желательно с насыщенным цветом. Мексиканцы успешно закупают для этой цели бочки у испанских виноделов.
Мода на разноцветный алкоголь уже несколько лет не утихает во всем мире. Не обошел этот тренд и украинских производителей: на отечественном рынке появился бренд Caprizo. В его линейке - голубой винный напиток, напиток с жемчужным шиммером, а также напитки с персиковым и клубничным вкусами. Как признался производитель бренда ЛВЗ "PRIME", получить различные оттенки голубого цвета им помог сок черники.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев. Эксперты считают, что причина - в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.