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Спочатку рожевий, а потім безалкогольний: найпопулярніший джин шокує споживачів

Київ • УНН

 • 13581 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Один з найпопулярніших джинів в світі Gordon's, який за 200 років не змінював свою рецептуру, здивував споживачів спочатку рожевим кольором, а потім і зовсім - безалкогольним варіантом. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення компанії.

Деталі

За словами виробників, склад безалкогольного джина ідентичний оригіналу за винятком відсутності одного компонента - спирту. Обіцяють, що на смаку це не позначиться.

Робота над безалкогольним джином зайняла кілька років, так як у виробництві цього алкоголю спирт використовується на декількох етапах: в ньому замочують трави і потім настоюють на ньому. У безалкогольному варіанті трави замочували у воді, а секрети дистиляції бренд так і не розкрив.

Відзначимо, що експерти пояснюють тренд на безалкогольні "міцні" напої не тільки новою модою в усьому світі, але і хитрощами: рекламним завуальованим просуванням всієї продукції бренду.

Незважаючи на випуск безалкогольних спіритів, експерти прогнозують в 2021 році моду на міцний алкоголь - горілку, віскі і текілу.

Нагадаємо, що за рік в Україні зросло виробництво горілки за даними Держстату.

Раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Жітнік") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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