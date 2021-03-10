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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59072 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80346 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111729 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147122 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196786 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Сначала розовый, а потом безалкогольный: самый популярный джин шокирует потребителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Один из самых популярных джинов в мире Gordon’s, который за 200 лет не менял свою рецептуру, удивил потребителей сначала розовым цветом, а потом и вовсе – безалкогольным вариантом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании

Детали

По словам производителей, состав безалкогольного джина идентичен оригиналу за исключением отсутствия одного компонента — спирта. Обещают, что на вкусе это не отразится.

Работа над безалкогольным джином заняла несколько лет, так как в производстве этого алкоголя спирт используется на нескольких этапах: в нём замачиваются травы и потом настаиваются на нём. В безалкогольном варианте травы замачивали в воде, а секреты дистилляции брэнд так и не раскрыл.

Отметим, что эксперты объясняют тренд на безалкогольные “крепкие” напитки не только лишь новой модой во всем мире, но и хитрой уловкой: рекламным завуалированным продвижением всей продукции брэнда.

Несмотря на выпуск безалкогольных спиритов, эксперты прогнозируют в 2021 моду на крепкий алкоголь — водку, виски и текилу. 

Напомним, что за год в Украине выросло производство водки по данным Госстата. 

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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