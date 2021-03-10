Сначала розовый, а потом безалкогольный: самый популярный джин шокирует потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Один из самых популярных джинов в мире Gordon’s, который за 200 лет не менял свою рецептуру, удивил потребителей сначала розовым цветом, а потом и вовсе – безалкогольным вариантом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
По словам производителей, состав безалкогольного джина идентичен оригиналу за исключением отсутствия одного компонента — спирта. Обещают, что на вкусе это не отразится.
Работа над безалкогольным джином заняла несколько лет, так как в производстве этого алкоголя спирт используется на нескольких этапах: в нём замачиваются травы и потом настаиваются на нём. В безалкогольном варианте травы замачивали в воде, а секреты дистилляции брэнд так и не раскрыл.
Отметим, что эксперты объясняют тренд на безалкогольные “крепкие” напитки не только лишь новой модой во всем мире, но и хитрой уловкой: рекламным завуалированным продвижением всей продукции брэнда.
Несмотря на выпуск безалкогольных спиритов, эксперты прогнозируют в 2021 моду на крепкий алкоголь — водку, виски и текилу.
Напомним, что за год в Украине выросло производство водки по данным Госстата.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).