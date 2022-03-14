Французский активист проник на виллу дочери Путина, сменил замки и пригласил туда беженцев из Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Во французском городе Биарриц местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альта Мера", поменял там замки и заявил, что вилла готова принять жертв путинского режима, и прежде всего украинских беженцев. Об этом сообщает The Insider, передает УНН.
Детали
Вилла, которая принадлежит дочери Путина Екатерине Тихоновой, имеет восемь спальных мест, три ванные комнаты.
На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey кроме журнала "ВВП. Стратегия развития" нашлись документы по "кошельку Путина" Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова, мужа Тихоновой, информирует издание.
Также найдена копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др.
Кроме этого, на вилле нашли доверенность от 2009 года, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.
Напомним
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