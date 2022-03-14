Французький активіст проник на віллу дочки Путіна, змінив замки і запросив туди біженців з України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У французькому місті Біарріц місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Путіна "Альта Міра", змінив там замки і заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців. Про це повідомляє The Insider, передає УНН.
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Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць, три ванні кімнати.
На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшлися документи щодо "гаманця Путіна" Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова, чоловіка Тихонової, інформує видання.
Також знайдено копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова та перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої покупки вілли та ін.
Крім цього, на віллі знайшли довіреність від 2009 року, виписану "Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії" на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.
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