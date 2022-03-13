Рятує яхту від арешту: Абрамович перегнав судно до Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російський мільярдер Роман Абрамович, який потрапив під санкції Великої Британії перегнав свою яхту Solaris вартістю близько 600 мільйонів доларів до Чорногорії, аби врятувати від арешту. Про це інформує УНН з посиланням на Marine Traffic.
Деталі
Яхту олігарха під прапором Бермудів перегнали з порту Барселони в чорногорський Тіват.
Оскільки Чорногорія не є членом Європейського Союзу, будь-які санкції ЄС в цій країні не є підставою для арешту судна.
Як відомо, власник футбольного клубу "Челсі", що має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" та "Норильський нікель" Роман Абрамович потрапив під санкції через напад РФ на Україну - олігарх звинувачується в причетності до дестабілізації країни, підриву і загрози територіальній її цілісності, суверенітету і незалежності. Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.
Доповнення
Закон про економічні злочини, що набирає чинності наступного тижня, дозволить британському уряду рухатися далі та швидше щодо санкцій.
Нагадаємо
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