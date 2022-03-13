Спасает яхту от ареста: Абрамович перегнал судно в Черногорию

Детали

Яхту олигарха под флагом Бермуд перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

Поскольку Черногория не является членом Европейского Союза, любые санкции ЕС в этой стране не являются основанием для ареста судна.

Как известно, владелец футбольного клуба "Челси", который имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель" Роман Абрамович попал под санкции из-за нападения РФ на Украину - олигарх обвиняется в причастности к дестабилизации страны, подрыва и угрозы ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Санкции включают заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Дополнения

Вступающий в силу на следующей неделе закон об экономических преступлениях позволит британскому правительству двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

Напомним

Власти Германии арестовали 156‑метровую яхту миллиардера Алишера Усманова.