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Спасает яхту от ареста: Абрамович перегнал судно в Черногорию

Спасает яхту от ареста: Абрамович перегнал судно в Черногорию

Киев • УНН

 • 167854 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Российский миллиардер Роман Абрамович, который попал под санкции Великобритании перегнал свою яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов в Черногорию, чтобы спасти от ареста. Об этом информирует УНН со ссылкой на Marine Traffic.

Детали

Яхту олигарха под флагом Бермуд перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

Поскольку Черногория не является членом Европейского Союза, любые санкции ЕС в этой стране не являются основанием для ареста судна.

Как известно, владелец футбольного клуба "Челси", который имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель" Роман Абрамович попал под санкции из-за нападения РФ на Украину - олигарх обвиняется в причастности к дестабилизации страны, подрыва и угрозы ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Санкции включают заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Дополнения

Вступающий в силу на следующей неделе закон об экономических преступлениях позволит британскому правительству двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

Напомним

Власти Германии арестовали 156‑метровую яхту миллиардера Алишера Усманова.

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