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Французским аптекам разрешили отпускать рецептурные препараты без рецепта

Киев • УНН

 • 14270 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Французские аптеки теперь смогут выдавать больше лекарств, отпускаемых по рецепту, но без рецепта – при определенных условиях. Эту информацию подтвердила Национальная ассамблея, передает УНН со ссылкой на журнал Slon.fr.

Французским аптекам разрешили отпускать рецептурные препараты без рецепта

"В соответствии с новой системой пациенты, которым требуются лекарства для лечения доброкачественных и неосложненных заболеваний, таких как, например, определенные виды рецидивирующей стенокардии или цистита, вне часов работы врача общей практики, смогут получать лекарства непосредственно из аптеки", - сказано в сообщении.

При этом, член парламента Томас Менье пояснил, что вопрос о предоставлении рецептурных прав фармацевтам пока не стоит.

"Мы лишь хотим, чтобы французы получили дополнительный доступ к медицинскому обслуживанию, с тем же качеством и безопасностью, для решения ежедневных проблем. Таких, как стенокардия или цистит. Эту простую мочевую инфекцию можно лечить одной дозой антибиотиков", - пояснил он.

Система основана на швейцарской системе Net Care, а также практике аптек в Квебеке, Канаде и Шотландии.

"Эти аптеки имеют право выдавать отпускаемые по рецепту лекарства в некоторых случаях без рецепта. Их работа предназначена для преодоления разрыва между врачами общей практики и аптеками, тогда, когда это необходимо", - сказано в сообщении.

Тем не менее, есть во Франции и критики инициативы. Среди них депутат Жан-Поль Лекок, который заявили, что "новые правила рискуют создать систему "двухскоростной медицины".

"Из-за такого разделения обязанностей между врачами и фармацевтами мы опасаемся, что право на лекарства будет зарезервировано только для тех, кто живет в хороших районах", - пояснил Лекок.

Напомним, Минздрав Украины планирует ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта.

А депутаты украинского парламента, в свою очередь, инициировали комплексную аптечную реформу. Она предусмотрена законопроектом №8591, который, среди прочего, направлен на борьбу с монополией сетевых аптек и на борьбу с высокими ценами на лекарства.

Документ уже был поддержан профильным комитетом ВРУ и ожидает своего голосования в зале.

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