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"Аптечный" законопроект рекомендован к принятию в первом чтении - ВР

Киев • УНН

 • 10815 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Главное научно-экспертное управление аппарата ВР подготовило заключение относительно доработанного законопроекта о регулировании розничного рынка лекарств (№8591д). Документ опубликован на сайте ВР, передает УНН.

"Аптечный" законопроект рекомендован к принятию в первом чтении - ВР

Так, ГНЭУ рекомендовало народным депутатам рассмотреть документ в первом чтении с последующей его доработкой.

"Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку", - отметили эксперты.

В частности, ГНЭУ считает целесообразным усовершенствовать лицензионные условия хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами.

"В этом контексте предлагаем совершенствование лицензионных условий хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами осуществлять не путем принятия законодательного акта, а путем внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)" от 30 ноября 2016 № 929", - говорится в заключении.

Кроме того, эксперты посоветовали законодателям не детализировать отдельные положения документа.

"Например: "название аптеки должно содержать слово "аптека" ... порядковый номер аптеки в области, полное наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица-предпринимателя, осуществляющего в данном месте хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами..." (части 3-5 ст. 194, которой дополняется Закон), "на видном месте перед входом в аптеку размещается информация о названии аптечного учреждения и режим его работы ..." (ч. 6 ст. 194, которой дополняется Закон )", - говорится в документе.

Как писал УНН, Комитет ВР по вопросам здравоохранения 26 февраля рекомендовал доработанный "аптечный законопроект" (№ 8591-д) к голосованию в первом чтении.

Впоследствии, глава комитета по вопросам здравоохранения ВР Ольга Богомолец призвала парламент рассмотреть "аптечный" закон как можно скорее.

Напомним, законопроект №8591-д предусматривает, что среди основателей аптечного бизнеса обязательно должны быть люди с высшим фармацевтическим образованием.

Также документ предлагает ограничить размещение аптек в Украине на расстоянии не ближе, чем 300 метров друг от друга. Однако, такая норма не будет распространяться на украинские поселки и села.

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