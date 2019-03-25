“Аптечний” законопроект рекомендовано до прийняття у першому читанні - ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Головне науково-експертне управління апарату ВР підготувало висновок щодо доопрацьованого законопроекту про регулювання роздрібного ринку ліків (№8591д). Документ опублікований на сайті ВР, передає УНН.
Так, ГНЕУ рекомендувало народним депутатам розглянути документ у першому читанні з подальшим його доопрацюванням.
“Узагальнювальний висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання”, — зазначили експерти.
Зокрема, ГНЕУ вважає за доцільне вдосконалити ліцензійні умови господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
"У цьому контексті пропонуємо вдосконалення ліцензійних умов господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснювати не шляхом прийняття законодавчого акту, а шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)" від 30 листопада 2016 року № 929", - йдеться у висновку.
Крім того, експерти порадили законотворцям не деталізувати окремі положення документу.
"Наприклад: "назва аптеки повинна містити слово "аптека"… порядковий номер аптеки в області, повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, яка здійснює у даному місці господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами ..." (частини 3-5 ст. 194, якою доповнюється Закон); "на видному місці перед входом до аптеки розміщується інформація про назву аптечного закладу та режим його роботи ..." (ч. 6 ст. 194, якою доповнюється Закон)", - йдеться у документі.
Як писав УНН, Комітет ВР з питань охорони здоров’я 26 лютого рекомендував доопрацьований “аптечний законопроект” (№ 8591-д) до голосування в першому читанні.
Згодом, голова комітету з питань охорони здоров’я ВР Ольга Богомолець закликала парламент розглянути “аптечний” закон якомога швидше.
Нагадаємо, законопроект №8591-д передбачає, що серед засновників аптечного бізнесу обов’язково повинні бути люди з вищою фармацевтичною освітою.
Також документ пропонує обмежити розміщення аптек в Україні на відстані не ближче, ніж 300 метрів одна від одної. Однак, така норма не буде розповсюджуватися на українські селища та села.