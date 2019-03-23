Минздрав планирует ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта

Сейчас штраф за продажу лекарств без рецепта составляет 120 гривен, впрочем, многие аптеки пренебрегает этим, отметила Супрун.

“Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта”, — сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Особое внимание она обратила на свободную продажу антибиотиков. Неправильное применение данных препаратов она назвала “большой проблемой”, которая привела к большому количеству больных туберкулезом и другим болезням. Они уже не могут лечиться антибиотиками, поскольку имеют устойчивость к ним, объяснила руководительница МОЗ.

Супрун заявила, что: “Мы на прошлой неделе на заседании Кабмина приняли нашу новую стратегию, чтобы бороться именно с этим. И в этом есть требование повышения криминальности и штрафов на выдачу антибиотиков. И это не только для людей, а это также касается животных. Также антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. И мы будем это контролировать. Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, потому что в большинстве (случаев) не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание, это можно пройти без антибиотиков”.

Напоминаем, в Минздраве рассказали, как будут реформировать аптечный рынок.